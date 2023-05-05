Для НАТО критически важна защита подводной инфраструктуры от любых угроз – Столтенберг

Для НАТО защита критически важной подводной инфраструктуры имеет большое значение для безопасности и обороны, это ключевой фактор безопасности и процветания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с лидерами отраслей энергетической и коммуникационной инфраструктуры, сообщает НАТО.

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Столтенберг встретился с отраслевыми лидерами в области энергетической и коммуникационной инфраструктуры, чтобы обсудить роль НАТО в обеспечении безопасности критически важной подводной инфраструктуры региона.

Подводная кабельная связь обеспечивает финансовые транзакции на сумму около $10 трлн ежедневно и передачу примерно 95% глобальных потоков данных, отметил он. Он также отметил, что две трети добычи и транспортировки нефти и газа также связаны с морем.

Генсек НАТО подчеркнул, что "для НАТО защита критически важной подводной инфраструктуры имеет существенное значение для безопасности и обороны".

Столтенберг напомнил, что после диверсии на трубопроводах Северный поток союзники усилили военное присутствие в регионе. Также Альянс недавно учредил координационную группу по вопросам подводной инфраструктуры для определения уязвимостей и координации усилий между союзниками, создана целевая группа НАТО–ЕС по вопросам устойчивости и защиты критически важной инфраструктуры.

25 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что критическая инфраструктура Евросоюза находится под угрозой, и ЕС вместе с НАТО работает над программой стресс-тестирования, чтобы подготовиться к "худшему сценарию".

3 мая глава разведки НАТО Дэвид Каттлер заявил, что существует повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели для "наказания" западных страны за поддержку Украины.

Сергій Бережний

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