Для НАТО критически важна защита подводной инфраструктуры от любых угроз – Столтенберг
Для НАТО защита критически важной подводной инфраструктуры имеет большое значение для безопасности и обороны, это ключевой фактор безопасности и процветания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с лидерами отраслей энергетической и коммуникационной инфраструктуры, сообщает НАТО.
Столтенберг встретился с отраслевыми лидерами в области энергетической и коммуникационной инфраструктуры, чтобы обсудить роль НАТО в обеспечении безопасности критически важной подводной инфраструктуры региона.
Подводная кабельная связь обеспечивает финансовые транзакции на сумму около $10 трлн ежедневно и передачу примерно 95% глобальных потоков данных, отметил он. Он также отметил, что две трети добычи и транспортировки нефти и газа также связаны с морем.
Генсек НАТО подчеркнул, что "для НАТО защита критически важной подводной инфраструктуры имеет существенное значение для безопасности и обороны".
Столтенберг напомнил, что после диверсии на трубопроводах Северный поток союзники усилили военное присутствие в регионе. Также Альянс недавно учредил координационную группу по вопросам подводной инфраструктуры для определения уязвимостей и координации усилий между союзниками, создана целевая группа НАТО–ЕС по вопросам устойчивости и защиты критически важной инфраструктуры.
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