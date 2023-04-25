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Критическая инфраструктура ЕС под угрозой, готовимся к худшему сценарию – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 09:59
Критическая инфраструктура ЕС под угрозой, готовимся к худшему сценарию – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - Twitter vonderleyen)

Критическая инфраструктура Европейского Союза находится под угрозой, и ЕС вместе с НАТО работает над программой стресс-тестирования, чтобы подготовиться к "худшему сценарию", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник в Остенде, Бельгия. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на саммите лидеров стран Северного моря по морской энергетике, фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО создали совместную рабочую группу по исследованию возможных угроз ключевым секторам, включая энергетику.

Результаты исследования будут представлены на встрече лидеров ЕС в июле, добавила она.

Вадим Ребрина
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ЕС энергетика Урсула фон дер Ляен
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