Критическая инфраструктура ЕС под угрозой, готовимся к худшему сценарию – фон дер Ляйен
25.04.2023, 09:59
Урсула фон дер Ляйен (Фото - Twitter vonderleyen)
Критическая инфраструктура Европейского Союза находится под угрозой, и ЕС вместе с НАТО работает над программой стресс-тестирования, чтобы подготовиться к "худшему сценарию", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник в Остенде, Бельгия. Об этом сообщает Reuters.
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Выступая на саммите лидеров стран Северного моря по морской энергетике, фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО создали совместную рабочую группу по исследованию возможных угроз ключевым секторам, включая энергетику.
Результаты исследования будут представлены на встрече лидеров ЕС в июле, добавила она.
- В марте 2023 года министры энергетики стран ЕС договорились продлить на один год добровольное ограничение потребления газа для подготовки к следующему отопительному сезону.
- 3 марта 2023 года цена на газ в Европе опустилась ниже $500 впервые за 18 месяцев.
- 20 апреля стало известно, что страны Европейского Союза перевыполнили план экономии газа, утвержденный летом 2022 года на фоне рекордных цен на газ.
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