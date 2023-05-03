Есть высокий риск того, что Россия может ударить по западным подводным кабелям – НАТО

Существует повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины, заявил в среду глава разведки НАТО Дэвид Каттлер. Об этом сообщает Reuters.

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"Существует повышенное беспокойство по поводу того, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь подорвать жизнь на Западе и получить рычаги воздействия на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины", — сказал Каттлер журналистам.

По его словам, россияне сейчас более активно патрулируют Атлантику, чем в последние годы.

В начале крупномасштабного вторжения России в Украину журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев заявил, что, по данным его источников, российский диктатор Путин готов атаковать тактическим ядерным оружием либо инфраструктуру НАТО в море, либо Польшу.

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Вадим Ребрина

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