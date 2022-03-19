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Посол РФ о НАТО: Почему вы думаете, что у нас нет планов против Хорватии, Венгрии, Польши?

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 23:54

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов косвенно подтвердил, что у России есть "планы" против членов НАТО Хорватии, Венгрии, Польши, а также против самой БиГ как потенциального члена альянса. Об этом Калабухов сказал в эфире боснийского телеканала Face TV, сообщает хорватское издание Index.hr.

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"Мы не против вступления (Боснии и Герцеговины. – Ред.) в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение. Решать вам. Это как замкнутый круг, я уже говорил... Предположим, например, БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить ядерные ракеты, нацеленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию и поэтому, я думаю, выходом из этого должна быть европейская система, а не НАТО", — сказал российский посол.

На вопрос, почему Россию не беспокоят соседние страны, которые уже являются членами НАТО, он ответил: "Откуда вы знаете, что у нас нет планов против Хорватии, Венгрии, Польши?".

На уточняющий вопрос о "планах против Хорватии" Калабухов ответил: "Против НАТО. У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда исходят угрозы, и реагируем".

  • Ранее журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев заявил, что, по данным его источников, российский диктатор Путин готов атаковать тактическим ядерным оружием либо инфраструктуру НАТО в море, либо Польшу. 
Вадим Ребрина
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Россия нато хорватия босния и герцеговина польща
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