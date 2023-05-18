МО Британії: Росія має спеціальну програму і може атакувати критичну інфраструктуру Заходу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не сумнівається, що Росія має "намір і здатність" атакувати підводні енергетичні та комунікаційні лінії країн Заходу. Про це він повідомив під час пресконференції зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арілем Граммом, передає Sky News.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами глави британського Міноборони, у РФ є "спеціальна військово-морська програма, призначена для вивчення і потенційного саботажу або нападу на критично важливі об'єкти інфраструктури, що належать її противникам".

"У них (росіян. – Ред.) є низка підводних човнів та інших одиниць техніки, а також кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для таких цілей", – зазначив Воллес.

Він пояснив, що саме тому нині й обговорюються відповідні питання, оскільки критична інфраструктура Заходу – це "галузь, яка є вразливою і потребує захисту".

"Ми можемо сказати без сумніву, що Росія має намір та можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати можливості для її захисту", – додав міністр оборони Британії.

Читайте також: НАТО на саміті у Вільнюсі планує ухвалити секретні військові плани на випадок війни з Росією

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.