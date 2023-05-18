НАТО на саміті у Вільнюсі планує ухвалити секретні військові плани на випадок війни з Росією
На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року, Альянс збирається ухвалити секретні військові плани на випадок війни з Росією. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставлених представників союзу.
Видання пише, що у Вільнюсі лідери НАТО повинні схвалити "тисячі сторінок" секретних військових планів, в яких вперше з часів холодної війни буде описано реакцію на атаку Росії.
За словами голови військового комітету Альянсу Роба Бауера, йдеться про те, що противник визначає терміни, а тому союзники мають бути готовими до того, що конфлікт може виникнути будь-якої миті.
НАТО також надасть рекомендації країнам-членам щодо модернізації армій та їх матеріально-технічного забезпечення.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники точно знатимуть, які сили їм необхідні й де потрібно їх розгортати.
У матеріалі наголошується, що війна РФ проти України показала низький рівень військових запасів серед країн НАТО, а за оцінками чиновників Альянсу, для повної реалізації планів посилення потужностей знадобиться кілька років.
Водночас у НАТО підкреслюють, що за потреби країни-союзники можуть розпочати бій негайно.
- 27 квітня 2023 року генсек НАТО заявив, що на саміті у Вільнюсі Альянс виступить з багаторічною програмою підтримки України.
- 9 травня Столтенберг повідомив, що усі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів зі вступу України до Альянсу.
- 10 травня генсек НАТО сказав, що союзники підготували Україну до контрнаступу, проте росіяни також побудували потужну оборону.
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