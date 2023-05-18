НАТО на саммите в Вильнюсе хочет принять секретные военные планы на случай войны с Россией

На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года, Альянс собирается принять секретные военные планы на случай войны с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей союза.

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Издание пишет, что в Вильнюсе лидеры НАТО должны одобрить "тысячи страниц" секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет описана реакция на атаку России.

По словам главы военного комитета Альянса Роба Бауэра, речь идет о том, что противник определяет сроки, а поэтому союзники должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент.

Также НАТО даст рекомендации странам-членам относительно модернизации армий и их материально-технического обеспечения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники точно будут знать, какие силы им необходимы и где нужно будет их развертывать.

В материале отмечается, что война РФ против Украины показала низкий уровень военных запасов среди стран НАТО, а по оценкам чиновников Альянса, для полной реализации планов по усилению мощностей понадобится несколько лет.

Одновременно в НАТО подчеркивают, что при необходимости страны-союзники могут вступить в бой немедленно.

27 апреля 2023 года генсек НАТО заявил, что на саммите в Вильнюсе Альянс выступит с многолетней программой поддержки Украины.

9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.

10 мая он сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

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