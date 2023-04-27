Столтенберг: На саммите НАТО мы выступим с многолетней программой поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе организация планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

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По его словам, Украина должна получить программу многолетней поддержки со стороны НАТО. В чем именно она будет заключаться, Столтенберг не уточнял.

Также он сказал, что Альянс продолжит укреплять сдерживание и оборону.

"Мы рассмотрим вопрос о разделении бремени. Потому что в более опасном мире мы должны вкладывать больше и лучше в нашу защиту", — подчеркнул генсек НАТО.

Президент Зеленский на встрече со Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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