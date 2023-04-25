Президент Чехии: Единственный вопрос о вступлении Украины в НАТО – "когда"

Президент Чехии Петр Павел на встрече со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком выразил полную поддержку принятию Украины в НАТО.

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Павел сказал главе парламента, что Чехия полностью на стороне Украины в отношении ее вступления в ЕС и НАТО.

"Что касается членства Украины в ЕС и НАТО, для нас это не вопрос "если", для нас это вопрос "когда", – сказал президент Чехии.

Он также заверил Стефанчука, что Украина получит поддержку Чехии и в дальнейшем.

"Я сделаю все, что от меня зависит для продолжения нашего успешного сотрудничества по вступлению Украины в ЕС и НАТО", — сказал Павел.

Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

25 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

Сергій Бережний

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