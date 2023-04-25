НАТО пора заканчивать с отговорками и запускать процедуры вступления Украины – Кулеба

Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск оправданий и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО. Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

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Кулеба в статье напомнил, что ни Украина, ни страны НАТО не выбирали войну, которую начала Россия. Но именно Украина и ее партнеры должны положить этой войне конец, а победа Украины станет гарантией мира и стабильности в Европе.

"Для этого нужно признать неизбежное: Украина вступит в НАТО, и лучше пусть это случится раньше, чем позже. Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины", – подчеркнул министр.

По его мнению, начало процедуры принятия Украины в НАТО "продемонстрирует Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставит его унять амбиции".

Кулеба также разобрал в статье ряд возражений, которые выдвигались членами НАТО против принятия Украины, и показывает, что они устарели. Например, возражение, что НАТО не хочет удлинять границы блока с Россией, чтобы "не провоцировать Кремль", перестало быть убедительным после вступления в Альянс Финляндии.

"В ходе этой войны Украина доказала, что более чем готова к членству и может многое предложить Альянсу... НАТО должна принять политическое решение, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо обяжет представить его до конца 2023 года. Вступление – это процесс, и достижение конечной цели полноправного членства Украины в Альянсе будет зависеть, в частности, от ситуации безопасности, но этот процесс должен начаться немедленно", – написал Кулеба.

Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

23 апреля заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Украина должна вступить в НАТО как можно быстрее, потому что от этого зависит безопасность всего региона

24 апреля представитель МИД подчеркнул, что "Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности" в ответ на заявление вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро о том, что для вступления Украины в НАТО якобы нужно "разрешение России".

Сергій Бережний

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