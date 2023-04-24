МИД о скандальном заявлении из Венгрии: Безопасность Европы не должна зависеть от Москвы

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил на заявление вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро о "разрешении России" для вступления Украины в НАТО. Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности, написал он в ответ на запрос LIGA.net.

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Спикер отметил, что это право Украины "неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО", в том числе и Венгрии.

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы", – написал он.

Он отметил, что нет "никаких объективных причин", препятствующих вступлению Украины в НАТО.

"Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем", – резюмировал он.

24 апреля 2023 года вице-спикер парламента Венгрии Дуро заявила, что вступление Украины в Альянс "должна одобрить Россия".

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Артем Джеріпа

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