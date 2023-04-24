Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что вступление Украины в НАТО "должна одобрить РФ"

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия заявила, что, по ее мнению, вступление Украины в НАТО без риска начала прямого конфликта между РФ и Альянсом возможно лишь при условии, что такой шаг в виде соглашения одобрит РФ.

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"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", — сказала Дуро.

Она считает, что "без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения".

Вице-спикер венгерского парламента при этом намекнула, что такое отношение Венгрии к интеграции Украины в НАТО связано с не удовлетворяющей Будапешт политикой Украины в отношении венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в области использования языка", — сказала Дуро.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД Украины и Венгрии.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Вадим Ребрина

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