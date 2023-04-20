Украина рассчитывает услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе приглашение к вступлению в Альянс. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, добавив, что это будет заслуженное приглашение.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка была удовлетворена.
"Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", – сказал Зеленский.
- Зеленский во время сегодняшней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал , что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
- Столтенберг заявил , что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.
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