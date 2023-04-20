Украина рассчитывает услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе приглашение к вступлению в Альянс. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, добавив, что это будет заслуженное приглашение.

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"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", – сказал Зеленский.

Зеленский во время сегодняшней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал , что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил , что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

Вадим Ребрина

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