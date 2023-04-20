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НАТО готовится дать ответ Зеленскому о членстве на саммите в Вильнюсе – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 16:44
НАТО готовится дать ответ Зеленскому о членстве на саммите в Вильнюсе – Столтенберг - Фото
Енс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото ОП)

На саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля важным элементом повестки дня станет вопрос членства Украины в Альянсе. Об этом на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Вильнюсский саммит будет важным по многим причинам и не в последнюю очередь потому, что я ожидаю, что члены Альянса подтвердят свою поддержку Украины, так долго, как это потребуется, и объявят, что они и дальше будут продолжать оказывать значительную военную поддержку, которая позволит Украине победить как суверенное и независимое государство", – сказал он.

Также генсек ожидает, что участники встречи в присутствии Зеленского "договорятся о дальнейшем укреплении пакета НАТО для Украины с еще большей поддержкой".

"И также, конечно, я признаю, что президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности, и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что все члены блока поддерживают вступление Украины в НАТО, в то же время "основное внимание Альянса сосредоточено на том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы она продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе".

"Поддержка, которую мы сегодня оказываем Украине, делает ее членство в Альянсе в будущем возможным", – сказал Столтенберг.

  • Он также заявил, что Альянс поможет Украине стать членом этого объединения стран, поскольку там ее место "по праву"
  • Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

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Вадим Ребрина
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