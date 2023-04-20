НАТО готовится дать ответ Зеленскому о членстве на саммите в Вильнюсе – Столтенберг

На саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля важным элементом повестки дня станет вопрос членства Украины в Альянсе. Об этом на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Вильнюсский саммит будет важным по многим причинам и не в последнюю очередь потому, что я ожидаю, что члены Альянса подтвердят свою поддержку Украины, так долго, как это потребуется, и объявят, что они и дальше будут продолжать оказывать значительную военную поддержку, которая позволит Украине победить как суверенное и независимое государство", – сказал он.

Также генсек ожидает, что участники встречи в присутствии Зеленского "договорятся о дальнейшем укреплении пакета НАТО для Украины с еще большей поддержкой".

"И также, конечно, я признаю, что президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности, и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что все члены блока поддерживают вступление Украины в НАТО, в то же время "основное внимание Альянса сосредоточено на том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы она продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе".

"Поддержка, которую мы сегодня оказываем Украине, делает ее членство в Альянсе в будущем возможным", – сказал Столтенберг.

Он также заявил, что Альянс поможет Украине стать членом этого объединения стран, поскольку там ее место "по праву"

Зеленский во время встречи со Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

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Вадим Ребрина

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