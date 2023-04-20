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Зеленский назвал четырех главных вопроса отношений Украины и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 15:13
Зеленский назвал четырех главных вопроса отношений Украины и НАТО - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото - Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский сказал, что намерен обговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом четыре главных вопроса, которые есть сейчас в отношениях Украины и НАТО. Эти вопросы он обозначил на совместной со Столтенбергом пресс-конференции. 

Зеленский сказал, что визит Столтенберга в Киев только начался, и основные обсуждения еще впереди. Однако президент перечислил основные вопросы, которые актуальны сейчас в отношениях межу НАТО и Украиной. 

Первый вопрос: заседание группы Рамштайн, которое состоится завтра, и решения, которые Украина от него ожидает. "Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий", – сказал президент.

Второй вопрос, связанный с первым: Зеленский просит Столтенберга помочь "преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники".

Третий вопрос связан с Вильнюсским саммитом НАТО, который "может стать историческим". "Я благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила такое же приглашение", – сказал Зеленский.

Четвертый вопрос: гарантии безопасности для Украины и для ее граждан на период до ее вступления в НАТО. В ответах на вопросы журналистов Зеленский подчеркнул, что эти гарантии не означают какую-то альтернативу самому вступлению Украины в НАТО.

  • Financial Times утверждает, что 21 апреля на встрече Рамштайн Украина будет призывать к срочным поставкам ЗРК и боеприпасов из-за потенциальной угрозы прорыва авиацией оккупантов фронта и массированных бомбардировок в тылу.

Читайте также: Зеленский: Готовимся к Рамштайну, ждем основательных решений

Сергій Бережний
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