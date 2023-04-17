Украина уже готовится к новому заседанию в формате "Рамштайн" и ожидает, что на встрече будут приняты основательные решения, которые будут отвечать амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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"Уже готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя – не только для Украины, а для всей нашей антивоенной коалиции", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российский агрессор должен проиграть, и общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, быть сейчас максимально активными в снабжении оружием и снарядами, чтобы ускорить победу над РФ.

Комментируя сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего, Зеленский сказал, что обсуждалось много вопросов: действия Сил обороны на передовой, "то, что удается, и то, чего должны достичь".

"Отдельно на Ставке – поставка боеприпасов для наших воинов. Сегодня было более подробно по этому поводу – не только поставки, но и все то, что касается производства – и государством, и частными компаниями", – сказал президент.

Следующая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится 21 апреля.

Сегодня на Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.

Оксана Житнюк

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