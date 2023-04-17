UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Готовимся к Рамштайну, ждем основательных решений видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 18:46
Видео: Офис президента
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Украина уже готовится к новому заседанию в формате "Рамштайн" и ожидает, что на встрече будут приняты основательные решения, которые будут отвечать амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Уже готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя – не только для Украины, а для всей нашей антивоенной коалиции", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российский агрессор должен проиграть, и общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, быть сейчас максимально активными в снабжении оружием и снарядами, чтобы ускорить победу над РФ.

Комментируя сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего, Зеленский сказал, что обсуждалось много вопросов: действия Сил обороны на передовой, "то, что удается, и то, чего должны достичь".

"Отдельно на Ставке – поставка боеприпасов для наших воинов. Сегодня было более подробно по этому поводу – не только поставки, но и все то, что касается производства – и государством, и частными компаниями", – сказал президент.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнарамштайн
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 