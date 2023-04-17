На Ставке оценивали перспективы украинского производства ракет и снарядов

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Среди прочего, участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на их участках фронта.

Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

"Члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новых бригад.

20 марта Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.

Вадим Ребрина

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