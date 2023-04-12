Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов в Украину – СМИ

Франция блокирует единогласное решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает польское государственное агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

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Из 2 млрд евро, которые должны быть выделены Европейским фондом мира, половина будет использована для возмещения расходов на поставки боеприпасов со складов государств-членов. Однако сейчас на этих складах недостаточно ракет, из-за чего возникает необходимость их закупки за пределами ЕС, пишет агентство.

Однако против этого, по словам источника, выступила Франция.

"В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а потом возместить их со складов государств-членов путем передачи другого оружия третьей стране. По этому поводу ведутся переговоры", – сказал собеседник агентства.

Еще большая проблема, по его словам, со вторым миллиардом евро, который должен быть выделен на совместные заказы у европейской промышленности, то есть де-факто в Польше, Франции, Германии.

"Французы заблокировали решение ЕС по второму миллиарду евро до Рождества. В проекте содержалось положение, что возмещение боеприпасов должно производиться только на основании требования, поданного Украиной. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение. Это также означало бы возможность возврата боеприпасов, на что украинская сторона не претендовала. Помимо решения по боеприпасам, Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", – сказал источник.

По мнению некоторых дипломатов, за решением Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний.

20 марта Европейский Союз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

4 апреля США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Вадим Ребрина

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