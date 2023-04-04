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США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 18:44
США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Сегодня, 4 апреля, США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Оксана Житнюк
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