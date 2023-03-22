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В бюджете на 2024 год США сохранят поддержку Украины – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 23:49
В бюджете на 2024 год США сохранят поддержку Украины – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

В бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в областях безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям по проекту бюджета США на 2024 год, передает Голос Америки.

Блинкен отметил, что США имеют позитивное видение будущего мира – свободного, безопасного, открытого и преуспевающего.

Госсекретарь США выразил надежду, что предложенный проект бюджета поможет продвинуть это видение и справиться с вызовами, действительно важными для американского народа.

"Первый – это вызов со стороны наших стратегических конкурентов, непосредственная острая угроза со стороны российского самодержавия и агрессии. Наиболее разрушительный, конечно, из-за его жестокой агрессии против Украины", – отметил Блинкен.

Другой угрозой госсекретарь США назвал долгосрочный вызов со стороны Китая.

"Этот бюджет будет поддерживать нашу безопасностную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегической неудачей. Он укрепит наши усилия, чтобы конкурировать с КНР", – сказал Блинкен.

Он добавил, что вторая группа проблем для США вызвана глобальными испытаниями, в частности, климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями, непосредственно влияющими на жизнь американцев.

  • Ранее сегодня Блинкен заявил, что Китай очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну в Украине. И если России будет позволено безнаказанно атаковать своего соседа, это откроет ящик Пандоры для потенциальных агрессоров и приведет к мировому конфликту.

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Наталія Медведєва
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бюджет США война военная помощь Энтони Блинкен
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