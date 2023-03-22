Страны Европы должны выдать Путина Гааге, если приедет. США вряд ли посетит – Блинкен
Любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда, должна арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит эту страну. Как передает CNN, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, а по поводу Штатов – выразил сомнение, что диктатор РФ туда прилетит.
"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен их выполнять", – сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма на слушаниях в Сенате.
Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос, выдадут ли власти США Путина Гааге, если тот окажется в Штатах.
Он подчеркнул, что США не являются стороной в суде, и выразил сомнение, что российский диктатор планирует в ближайшее время приехать.
Путин почти не покидал Россию за последние годы, а в США он не был с 2015 года.
Когда в 2016 году МУС признал ситуацию в Крыму и Севастополе равнозначной международному вооруженному конфликту между РФ и Украиной, Путин издал приказ о выходе России из юрисдикции суда.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.
- Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.
- 20 марта министры юстиции из более чем 40 стран встретились в Лондоне, поддержали ордер на арест Путина и собрали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
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