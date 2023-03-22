Страны Европы должны выдать Путина Гааге, если приедет. США вряд ли посетит – Блинкен

Любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда, должна арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит эту страну. Как передает CNN, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, а по поводу Штатов – выразил сомнение, что диктатор РФ туда прилетит.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен их выполнять", – сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма на слушаниях в Сенате.

Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос, выдадут ли власти США Путина Гааге, если тот окажется в Штатах.

Он подчеркнул, что США не являются стороной в суде, и выразил сомнение, что российский диктатор планирует в ближайшее время приехать.

Путин почти не покидал Россию за последние годы, а в США он не был с 2015 года.

СПРАВКА. После решения МУС Путина обязаны арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав или признающих юрисдикцию МУС. Ряд стран принципиально не поддерживают саму идею МУС, заявляя, что он ограничивает суверенитет государств и дает неопределенно широкие компетенции суду. Среди них – США, Китай, Индия, Израиль и Иран.



Когда в 2016 году МУС признал ситуацию в Крыму и Севастополе равнозначной международному вооруженному конфликту между РФ и Украиной, Путин издал приказ о выходе России из юрисдикции суда.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.

Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.

20 марта министры юстиции из более чем 40 стран встретились в Лондоне, поддержали ордер на арест Путина и собрали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

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Оксана Житнюк

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