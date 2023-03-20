Медведев пугает МУС ракетным ударом за ордер на арест Путина. В Гааге отреагировали
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пугает судей Международного уголовного суда ракетным ударом за выдачу ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. В Гааге на запрос LIGA.net предпочли не отвечать на угрозы зама Путина в Совбезе РФ.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины.
Российский пропагандист во власти написал сообщение в традиционно оскорбительном тоне, с выражениями вроде "Пиндостан" и "гов*нный, никому не нужный МУС".
Как выразился представитель страны-террориста, судьи МУС "раздухарились напрасно": "Смотрите, мол, мы храбрые, не обоср*лись поднять руку на крупнейшую ядерную державу".
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"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. <...> Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", – написал Медведев, добавив, что из-за такой атаки Запад "побоится" начинать войну против РФ.
LIGA.net попросила представителя МУС отреагировать на подобные заявления. Глава пресс-службы Фади Эль-Абдалла сказал в ответ, что "Суд не комментирует предполагаемые политические заявления".
Медведев отметил в сообщении, что "Оникс" невозможно сбить, однако это не так: это сверхзвуковая ракета, не гиперзвуковая.
- Что будет дальше после ордера МУС, читайте в материале: Шойгу, Лаврову, Патрушеву приготовиться.
- На Банковой заявили, что "одним Путиным не закончится".
- В правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина, если он приедет в страну.
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