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В правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 09:00
В правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина - Фото
Фото: EPA

Германия готова арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он окажется на ее территории. Об этом сказал министр юстиции ФРГ Марко Бушманн газете Bild am Sonntag.

"Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро обратится к Интерполу и государствам-участникам и попросит их о принудительном исполнении. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он попадет на территорию Германии, и передать его МКС", – сказал Бушманн.

Германия не будет отказываться от своих обязательств и выполнит ордер, заявил министр.

По словам украинского генпрокурора Андрея Костина, после ордера МУС Путин за пределами России должен быть арестован и передан в суд. Однако задержать Путина могут не везде, пояснил юрист-международник и экс-представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

123 страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны его задержать, а не ратифицировавшие страны могут сделать это на свое усмотрение.

  • 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Читайте также: Шойгу, Лаврову, Патрушеву приготовиться. В Гааге дали ордер на арест Путина: что дальше

Андрій Водяний
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Германия владимир путин арест мус Марко Бушманн
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