В правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина

Германия готова арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он окажется на ее территории. Об этом сказал министр юстиции ФРГ Марко Бушманн газете Bild am Sonntag.

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"Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро обратится к Интерполу и государствам-участникам и попросит их о принудительном исполнении. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он попадет на территорию Германии, и передать его МКС", – сказал Бушманн.



Германия не будет отказываться от своих обязательств и выполнит ордер, заявил министр.

По словам украинского генпрокурора Андрея Костина, после ордера МУС Путин за пределами России должен быть арестован и передан в суд. Однако задержать Путина могут не везде, пояснил юрист-международник и экс-представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

123 страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны его задержать, а не ратифицировавшие страны могут сделать это на свое усмотрение.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

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Андрій Водяний

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