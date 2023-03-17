Новости | Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сегодня, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест двух лиц "в контексте ситуации в Украине": Путина и Львовой-Беловой.
В решении сказано, что Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ в период минимум с 24 февраля 2022 года.
"Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц, за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", – сказано в заявлении.
К аналогичым выводам в МУС пришли по поводу Львовой-Беловой.
В МУС считают, что есть разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям.
В заявлении также сказано, что изначально ордера на арест были секретными, однако информацию решили сделать публичной, так как это может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.
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