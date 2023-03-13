В Гааге откроют два дела о военных преступлениях россиян. Обвинить могут даже Путина – NYT

Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях российских оккупантов в Украине, и потребует ордера на арест нескольких человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.

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Эти дела будут первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала полномасштабного вторжения. В обвинениях утверждается, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также что Кремль намеренно наносил удары по гражданской инфраструктуре.

Главный прокурор Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии судей досудебного производства, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или нужны дополнительные доказательства.

На просьбу подтвердить запросы об ордерах на арест, прокуратура ответила: "Мы публично не обсуждаем детали, связанные с текущими расследованиями".

Некоторые дипломаты и эксперты сказали, что обвинения могут быть предъявлены российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку суд не признает иммунитет для главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Однако вероятность судебного разбирательства остается невысокой, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

28 февраля, находясь с визитом в Киеве, Хан заявил, что относительно расследования военных преступлений у Международного уголовного суда достаточно доказательств от Украины и никаких от России.

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Вадим Ребрина

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