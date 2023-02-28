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Военные преступления: Достаточно доказательств от Украины, и никаких от России – МУС

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 23:45
Военные преступления: Достаточно доказательств от Украины, и никаких от России – МУС - Фото
Владимир Зеленский и Карим Хан (фото – Офис президента)

По расследованию военных преступлений у Международного уголовного суда достаточно доказательств от Украины и никаких от России. Такое сообщение прокурора МУС Карим Хана цитирует Голос Америки.

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В ходе визита в Киев прокурор МКС Карим Хан сказал, что МУС не получил от России никаких доказательств в ее пользу для расследования военных преступлений в Украине.

Хан отметил, что доказательства от Украины у него есть, но он "не получил доказательств от россиян".

"Если у вас что-то есть, дайте. Я готов принять это и взаимодействовать с ними, но для танго нужны двое", – подчеркнул он.

Прокурор осмотрел места попадания российских ракет и беспилотников в объекты инфраструктуры Киевской области.

По его словам, расследование "совершенных любой из сторон" военных преступлений, преступлений геноцида и преступлений против человечности может занять годы. Хан также подчеркнул, что люди "должны быть уверены, что это не политический процесс".

  • В мае 2022 года Карим Хан сказал, что расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет самым крупным расследованием за все время существования Международного уголовного суда в Гааге.
  • 28 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, что провел встречу с прокурором МУС Ханом и заявил, что "геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь невозвратные юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует эту политику".
Сергій Бережний
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расследование война военные преступления международный уголовный суд Карим Хан
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