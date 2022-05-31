Карим Хан: Расследование военных преступлений в Украине – крупнейшее для трибунала в Гааге
Расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет крупнейшим расследованием за все время существования Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан на брифинге после совещания с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, пишет BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Карим Хан заявил, что Украина стала "местом преступлений" и что Международный уголовный трибунал проводит здесь самое масштабное расследование за всю свою историю.
Он также сообщил, что МУС в ближайшие несколько недель планирует открыть представительство в Киеве.
Украина не является страной-участником Международного уголовного суда в Гааге, поэтому МУС не имел формальных оснований открывать судебное преследование агрессии против нее, однако суд подключился к работе над совместным расследованием, в котором участвуют вместе с Украиной Польша и Литва.
Россия вышла из МУС и перестала признавать его в 2016 году после того, как суд квалифицировал захват украинского Крыма как оккупацию.
- 28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины.
- 14 апреля Карим Хан в Киеве заявил, что задача Международного уголовного суда – собрать все доказательства о военных преступлениях и проверить их достоверность.
Комментарии