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Карим Хан: Расследование военных преступлений в Украине – крупнейшее для трибунала в Гааге

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 21:04
Карим Хан: Расследование военных преступлений в Украине – крупнейшее для трибунала в Гааге - Фото
Ирина Венедиктова и Карим Хан (Фото - Facebook Офіс Генерального прокурора)

Расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет крупнейшим расследованием за все время существования Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан на брифинге после совещания с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, пишет BBC.

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Карим Хан заявил, что Украина стала "местом преступлений" и что Международный уголовный трибунал проводит здесь самое масштабное расследование за всю свою историю.

Он также сообщил, что МУС в ближайшие несколько недель планирует открыть представительство в Киеве.

Украина не является страной-участником Международного уголовного суда в Гааге, поэтому МУС не имел формальных оснований открывать судебное преследование агрессии против нее, однако суд подключился к работе над совместным расследованием, в котором участвуют вместе с Украиной Польша и Литва.

Россия вышла из МУС и перестала признавать его в 2016 году после того, как суд квалифицировал захват украинского Крыма как оккупацию.

Сергей Бережной
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военные преступления международный уголовный суд Карим Хан
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