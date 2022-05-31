Карим Хан: Расследование военных преступлений в Украине – крупнейшее для трибунала в Гааге

Расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет крупнейшим расследованием за все время существования Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан на брифинге после совещания с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, пишет BBC.

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Карим Хан заявил, что Украина стала "местом преступлений" и что Международный уголовный трибунал проводит здесь самое масштабное расследование за всю свою историю.

Он также сообщил, что МУС в ближайшие несколько недель планирует открыть представительство в Киеве.

Украина не является страной-участником Международного уголовного суда в Гааге, поэтому МУС не имел формальных оснований открывать судебное преследование агрессии против нее, однако суд подключился к работе над совместным расследованием, в котором участвуют вместе с Украиной Польша и Литва.

Россия вышла из МУС и перестала признавать его в 2016 году после того, как суд квалифицировал захват украинского Крыма как оккупацию.

28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины.

14 апреля Карим Хан в Киеве заявил, что задача Международного уголовного суда – собрать все доказательства о военных преступлениях и проверить их достоверность.

Сергей Бережной

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