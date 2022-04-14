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В Украине совершаются новые военные преступления. Собираем доказательства – прокурор Хан

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 20:13
В Украине совершаются новые военные преступления. Собираем доказательства – прокурор Хан - Фото
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и прокурор МКС Карим Хан (Фото: скриншот ОГП/Youtube)

В Украине продолжают совершаться новые военные преступления, и задача Международного криминального суда (МКС) собрать все доказательства о них и проверить их достоверность. Об этом завил прокурор МКС Карим Хан во время пресс-конференции в Киеве.  

"Мы должны проверить все доказательства. У нас есть все основания считать, что в Украине были совершены преступления, которые попадают под юрисдикцию международного криминального суда", – сказал Хан. 

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Прокурор МКС во время своего уже второго визита в Украину лично побывал в Буче и Бородянке и видел разрушенную инфраструктуру этих городов. 

"Но я не представляю, что можно будет увидеть в Мариуполе и Харькове, где я еще не был", – сказал Хан. 

Он добавил, что "...военные преступления в Украине не являются фейком и мы будем привлекать к ответственности виновных".  

Также прокурор МКС сообщил, что он уже направил три обращения российской стороне, чтобы она также принимала участие в расследовании военных преступлений, но не получил ответа.  

"Я буду продолжать пытаться достучаться до России", – пообещал Хан. 

"Никому преступления не сойдут с рук. Те, кто держит в руках оружие, не должны его применять к гражданским лицам и объектам", – заверил прокурор МКС. 

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Роман Брыль
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война в украине военные преступления Карим Хан Международный криминальный суд
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