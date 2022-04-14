В Украине совершаются новые военные преступления. Собираем доказательства – прокурор Хан

В Украине продолжают совершаться новые военные преступления, и задача Международного криминального суда (МКС) собрать все доказательства о них и проверить их достоверность. Об этом завил прокурор МКС Карим Хан во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы должны проверить все доказательства. У нас есть все основания считать, что в Украине были совершены преступления, которые попадают под юрисдикцию международного криминального суда", – сказал Хан. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Прокурор МКС во время своего уже второго визита в Украину лично побывал в Буче и Бородянке и видел разрушенную инфраструктуру этих городов.

"Но я не представляю, что можно будет увидеть в Мариуполе и Харькове, где я еще не был", – сказал Хан.

Он добавил, что "...военные преступления в Украине не являются фейком и мы будем привлекать к ответственности виновных".

Также прокурор МКС сообщил, что он уже направил три обращения российской стороне, чтобы она также принимала участие в расследовании военных преступлений, но не получил ответа.

"Я буду продолжать пытаться достучаться до России", – пообещал Хан.

"Никому преступления не сойдут с рук. Те, кто держит в руках оружие, не должны его применять к гражданским лицам и объектам", – заверил прокурор МКС. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

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