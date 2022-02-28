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Суд в Гааге решил начать расследование войны России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 23:34

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан принял решение начать расследование военных действий России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Я ознакомился с выводами, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – сказал прокурор.

Он заявил о наличии разумных оснований полагать, что в Украине были совершены военные преступления, а также преступления против человечности. Это подтверждается предварительным расследованием.

"Учитывая эскалацию конфликта в последние дни, я намерен расширить это расследование на любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Управления, совершенные любой стороной конфликта в любой части территории Украины", – говорится в заявлении Карима А.А. Хана.

Он уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующим шагом является получение разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования.

Прокурор также сообщил, что будет просить о дополнительном финансировании, так как "важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы зависеть от отсутствия средств".

  • 27 февраля стало известно, что Украина направила в Гаагу обвинения в военных преступлениях России. В ходе войны РФ против Украины оккупационные войска неоднократно обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и мирных жителей, что привело к разрушениям и смертям. Один из последних примеров – сегодняшний обстрел Харькова, в ходе которого погибли 9 человек. 
Вадим Ребрина
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