Под обстрелами войск России в Харькове погибли 11 человек, десятки раненых – видео

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После последнего обстрела Харькова российскими оккупантами в больницы обратился 31 раненый, одна женщина погибла, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций. Всего в городе погибли 11 человек, десятки получили ранения, написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В ГСЧС отмечают, что раненые – разной степени тяжести. Обстрел завершился недавно – количество жертв может измениться.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова и в многопрофильную больницу №25 доставили 44 раненых. Из всех доставленных умерли семь человек.

Синегубов написал, что на эту минуту погибли 11 человек, десятки получили ранения. По его словам, из-за обстрелов власти не могут задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия.

Он отметил, что оккупанты обстреливают жилые районы, в которых нет критической инфраструктуры. Это – Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Обстрелы происходят днем, когда мирные жители выходят за лекарствами, продуктами и водой.

"То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид украинского народа", – написал Синегубов.

ДОПОЛНЕНО В 20:55. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал в обращении, что за сегодня в городе – 37 раненых, трое из них – дети. Девять человек погибли: семья (двое взрослых и трое детей сгорели в машине) и четверо людей, которые вышли из бомбоубежища набрать воды.

Марк Сировой

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