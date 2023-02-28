Интенсивность боев на Бахмутском направлении только нарастает, Россия в принципе не считает людей, отправляя их на штурм позиций ВСУ. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент сказал, что со времени проведения предыдущего заседания Ставки 23 февраля только на Бахмутском направлении погибли около 800 оккупантов.

"Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что сегодня в Украину с визитом приехал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. "Геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь невозвратные юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует эту политику. И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что Украина "подходит к открытию украинского офиса Международного уголовного суда".

"Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров", – заявил президент.

Он также поздравил украинцев с тем, что "сегодня в нашей энергосистеме не было дефицита" и "не было отключений по стране".

Сегодня заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте сложная ситуация, туда направили подкрепление.

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Сергій Бережний

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