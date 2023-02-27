UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 09:41
Уничтожение россиян в Бахмуте (Фото: скриншот с видео)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

В Бахмуте воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разнесли здание, в котором укрывались террористы группы Вагнера из боевой машины пехоты БМП-2. Соответствующее видео опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бойцы 93 ОМБр держат оборону в Бахмуте и уничтожают оккупантов.

Вагнеровцы спрятались в одном из зданий на окраинах города, однако их уничтожили из БМП-2. 

Также в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что противник несет значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Сырский приехал в Бахмут. Бои идут на окраинах, россияне хотят окружить город — фото

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери бахмут 93 омбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 