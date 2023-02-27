В Бахмуте воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разнесли здание, в котором укрывались террористы группы Вагнера из боевой машины пехоты БМП-2. Соответствующее видео опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".

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Бойцы 93 ОМБр держат оборону в Бахмуте и уничтожают оккупантов.

Вагнеровцы спрятались в одном из зданий на окраинах города, однако их уничтожили из БМП-2.

Также в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что противник несет значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку.

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Дмитро Гриниченко

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