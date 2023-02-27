В Бахмуте воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разнесли здание, в котором укрывались террористы группы Вагнера из боевой машины пехоты БМП-2. Соответствующее видео опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".
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Бойцы 93 ОМБр держат оборону в Бахмуте и уничтожают оккупантов.
Вагнеровцы спрятались в одном из зданий на окраинах города, однако их уничтожили из БМП-2.
Также в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что противник несет значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим контрнаступление — Зеленский.
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