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Милли считает, что ВСУ очень важно выстоять в Бахмуте. Остин говорит о высоких потерях РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 17:42
Милли считает, что ВСУ очень важно выстоять в Бахмуте. Остин говорит о высоких потерях РФ - Фото
Ллойд Остин и Марк Милли (Фото: EPA)

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут. Об этом он сообщил на брифинге по итогам очередного заседания стран-союзников в Рамштайне.

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По его словам, он не знает, имеет ли Россия достаточно возможностей для полной оккупации Донбасса, но США видят, что оккупанты перешли к войне на истощение.

"У них очень много жертв, командный дух чрезвычайно низок. У них нет успехов на поле боя, но битва продолжается", — сказал Милли.

Он отметил, что в районе Бахмута, а также на линии от Харькова до Кременной можно увидеть стабильную линию фронта, а Вооруженные Силы Украины крепко удерживают позицию, уничтожая регулярную армию РФ и террористов группы Вагнера. 

"Очень важно выстоять в такой битве на истощение, особенно учитывая количество жертв со стороны РФ. Думаю, что война будет продолжаться, Украина продолжит бороться", — заявил военачальник.

Одновременно глава Пентагона Ллойд Остин также сказал, что россияне продолжают бросать в Бахмут все больше неподготовленных солдат. 

"Мы видим высокий уровень потерь РФ. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя. Мы считаем, что украинцы будут иметь окно возможностей. Надеемся, что правильно обученные солдаты ВСУ будут достигать результата на поле боя", — подчеркнул Остин.

Читайте также: В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери бахмут рамштайн Марк Милли Ллойд Остин
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