Милли считает, что ВСУ очень важно выстоять в Бахмуте. Остин говорит о высоких потерях РФ

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут. Об этом он сообщил на брифинге по итогам очередного заседания стран-союзников в Рамштайне.

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По его словам, он не знает, имеет ли Россия достаточно возможностей для полной оккупации Донбасса, но США видят, что оккупанты перешли к войне на истощение.

"У них очень много жертв, командный дух чрезвычайно низок. У них нет успехов на поле боя, но битва продолжается", — сказал Милли.

Он отметил, что в районе Бахмута, а также на линии от Харькова до Кременной можно увидеть стабильную линию фронта, а Вооруженные Силы Украины крепко удерживают позицию, уничтожая регулярную армию РФ и террористов группы Вагнера.

"Очень важно выстоять в такой битве на истощение, особенно учитывая количество жертв со стороны РФ. Думаю, что война будет продолжаться, Украина продолжит бороться", — заявил военачальник.

Одновременно глава Пентагона Ллойд Остин также сказал, что россияне продолжают бросать в Бахмут все больше неподготовленных солдат.

"Мы видим высокий уровень потерь РФ. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя. Мы считаем, что украинцы будут иметь окно возможностей. Надеемся, что правильно обученные солдаты ВСУ будут достигать результата на поле боя", — подчеркнул Остин.

Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.

13 февраля он сказал, что боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на этой встрече министров НАТО. При этом глава МИД ФРГ Бербок заявила, что истребители якобы не будут темой этого Рамштайна.

Глава Минобороны Резников заявил ранее, что уехал в Брюссель за самолетами, снарядами и танками.

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Дмитро Гриниченко

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