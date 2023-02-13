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"Темп очень высокий". Резников уехал в Рамштайн за самолетами, снарядами и танками

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 10:28
Алексей Резников (фото - Facebook чиновника)

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook об отбытии на девятую встречу коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне. Акцент – на получении согласия партнеров по поставкам Воздушным силам западных истребителей, наращивании потоков боеприпасов для Сил обороны, формировании "танкового альянса" и логистического "военного шенгена".

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Очередное заседание в формате Рамштайн запланировано на 14 февраля. Там могут обсуждать F-16 для Украины.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высокий", – написал глава Минобороны.

Главные вопросы повестки дня, по словам Резникова:

→ защита украинского неба, в том числе посредством привлечения авиационной платформы;
→ развитие "танковой коалиции";
→ формирование запаса прочности по боеприпасам;
→ тренинговые программы для наших воинов;
→ стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

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Министр сообщил, что накануне был ряд разговоров с партнерами, – и "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников война рамштайн
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