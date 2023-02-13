"Темп очень высокий". Резников уехал в Рамштайн за самолетами, снарядами и танками

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook об отбытии на девятую встречу коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне. Акцент – на получении согласия партнеров по поставкам Воздушным силам западных истребителей, наращивании потоков боеприпасов для Сил обороны, формировании "танкового альянса" и логистического "военного шенгена".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Очередное заседание в формате Рамштайн запланировано на 14 февраля. Там могут обсуждать F-16 для Украины.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высокий", – написал глава Минобороны.

Главные вопросы повестки дня, по словам Резникова:

→ защита украинского неба, в том числе посредством привлечения авиационной платформы;

→ развитие "танковой коалиции";

→ формирование запаса прочности по боеприпасам;

→ тренинговые программы для наших воинов;

→ стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

Читайте также: Перед большой битвой. Как Россия теряет огневую мощь, а Украина наращивает

Министр сообщил, что накануне был ряд разговоров с партнерами, – и "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

Читайте также: По дальнобойному оружию от Британии есть "хорошая и перспективная" конкретика – Резников

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.