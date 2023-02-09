По дальнобойному оружию от Британии есть "хорошая и перспективная" конкретика – Резников
Уже известно, какое дальнобойное оружие Украина получит от Великобритании, однако об этом объявят партнеры – возможно, во время очередной встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в ходе совместного брифинга с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.
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Резникова спросили, есть ли какая-то конкретика по поводу информации о том, что Британия передаст Украине дальнобойное вооружение.
"Конкретика есть. Я не могу ее огласить, потому что у нас договоренность с партнерами о том, что когда принимается решение, что конкретный вид оружие заходит на территорию Украины для использования нашими Силами обороны, то право оглашения – партнерам. Тем, кто передает [оружие]", – сказал Резников.
Он не исключил, что это будет объявлено в ходе нового "Рамштайна", или в каком-то официальном заявлении британских властей.
"Но конкретика хорошая. Перспективная", – добавил министр.
- Вчера официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.
- Также в Британии было объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО. Премьер Британии Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину.
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