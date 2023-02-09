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По дальнобойному оружию от Британии есть "хорошая и перспективная" конкретика – Резников

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 17:56
По дальнобойному оружию от Британии есть
Алексей Резников (Скриншот с видео)

Уже известно, какое дальнобойное оружие Украина получит от Великобритании, однако об этом объявят партнеры – возможно, во время очередной встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в ходе совместного брифинга с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

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Резникова спросили, есть ли какая-то конкретика по поводу информации о том, что Британия передаст Украине дальнобойное вооружение.

"Конкретика есть. Я не могу ее огласить, потому что у нас договоренность с партнерами о том, что когда принимается решение, что конкретный вид оружие заходит на территорию Украины для использования нашими Силами обороны, то право оглашения – партнерам. Тем, кто передает [оружие]", – сказал Резников.

Он не исключил, что это будет объявлено в ходе нового "Рамштайна", или в каком-то официальном заявлении британских властей.

"Но конкретика хорошая. Перспективная", – добавил министр.

Возможно, речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиаракете с автономным наведением Storm Shadow/SCALP, англо-французской разработке, которая производится компанией MBDA, имеет боевую часть массой 450 кг и может поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км. На вооружении в Британии – менее 1000 таких ракет. Есть ее облегченный вариант.
  • Вчера официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны. 
  • Также в Британии было объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО. Премьер Британии Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников Великобритания британия военная помощь рамштайн дальнобойное оружие
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