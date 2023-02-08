Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

Официальный Лондон объявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским днем 8 февраля британский премьер Риши Сунак предложит ему "возможности большей дальности" для Сил обороны. Об этом говорится в заявлении офиса премьера на Даунинг-стрит.

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Как объяснили в офисе главы правительства Британии, это будет сделано, "чтобы помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины".

Возможно, речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиаракете с автономным наведением Storm Shadow/SCALP, англо-французской разработке, которая производится компанией MBDA, имеет боевую часть массой 450 кг и может поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км. На вооружении в Британии – менее 1000 таких ракет. Есть ее облегченный вариант.

Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

Также сегодня объявлено, что ВВС Британии берутся за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.

Євген Пилипенко

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