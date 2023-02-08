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Зеленский сегодня приедет в Британию на встречу с Сунаком и бойцами ВСУ — Sky News

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 10:35
Зеленский сегодня приедет в Британию на встречу с Сунаком и бойцами ВСУ — Sky News - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский посетит Великобританию 8 февраля для встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, 10, передает канал Sky News

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Во время визита Зеленский должен встретиться с Сунаком.

Также украинский лидер увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Это первый визит Зеленского в Лондон за время полномасштабного вторжения.

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война военная помощь риши сунак
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