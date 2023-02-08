Зеленский сегодня приедет в Британию на встречу с Сунаком и бойцами ВСУ — Sky News
08.02.2023, 10:35
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский посетит Великобританию 8 февраля для встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, 10, передает канал Sky News.
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Во время визита Зеленский должен встретиться с Сунаком.
Также украинский лидер увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
Это первый визит Зеленского в Лондон за время полномасштабного вторжения.
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