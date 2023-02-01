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Уоллес ответил на призыв Джонсона дать ВСУ F-16: пока не считает это "правильным подходом"

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 22:44
Уоллес ответил на призыв Джонсона дать ВСУ F-16: пока не считает это
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отреагировал на призыв бывшего премьера Британии Бориса Джонсона передать Украине истребители F-16. Уоллес считает, что отправка самолетов "была бы неправильным подходом", но окончательного решения еще нет, и нельзя ничего исключать, сообщает Sky News.

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"Я занимался этим довольно долгое время. И я усвоил две вещи: никогда ничего не исключать и никогда ничего исключать", – сказал Уоллес журналистам.

По его словам, хотя "твердое решение" по этому вопросу не принято, он не считает, что на данный момент было бы правильным подходом отправлять самолеты в Украину.

Министр обороны Британии считает, что движущей силой для Украины в этом году будет возможность использовать западную технику против России.

  • Вчера Джонсон приехал в США, где намерен лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии. 
  • Пресс-секретарь премьера Британии Риши Сунака вчера заявил, что его страна не считает практичным направлять свои истребители в Украину, так как британские истребители "чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы". 

Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО

Оксана Житнюк
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Великобритания британия Борис Джонсон истребитель военная помощь f-16 Бен Уоллес
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