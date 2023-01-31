Джонсон поехал в США встречаться с республиканцами. Будет лоббировать поддержку Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии США. Об этом сообщило агенство Reuters.
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На этой неделе Джонсон встретится с законодателями-республиканцами, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать помогать Украине в войне против России.
Он собирается выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне 31 января, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Британский политик также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев.
Уже 1 февраля Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия.
- Также Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу большой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины длительному конфликту, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада.
- Он не верит, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие в Украине.
- Джонсон заявлял, что в жестоком армреслинге с Кремлем украинский народ может победить и победит.
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