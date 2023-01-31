Джонсон поехал в США встречаться с республиканцами. Будет лоббировать поддержку Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет лоббировать продолжение помощи Украине среди представителей Республиканской партии США. Об этом сообщило агенство Reuters.

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На этой неделе Джонсон встретится с законодателями-республиканцами, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать помогать Украине в войне против России.

Он собирается выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне 31 января, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Британский политик также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев.

Уже 1 февраля Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия.

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Дмитро Гриниченко

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