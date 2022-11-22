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Джонсон раскритиковал Шольца, Макрона и Драги за их позицию перед большой войной в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 21:32
Джонсон раскритиковал Шольца, Макрона и Драги за их позицию перед большой войной в Украине - Фото
Борис Джонсон (фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Франция отрицала угрозу большой войны России против Украины, Германия предпочитала быстрое поражение Украины длительному конфликту, а Италия не хотела поддерживать позицию Запада. Об этом он сказал в интервью CNN.

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По его словам, у разных стран были разные точки зрения накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что Германия считала, что "если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула", сославшись на "всевозможные экономические причины". 

"Я не мог этого поддержать. Я думал, что это катастрофический взгляд на это. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так. Германия быстро стремилась уменьшить свою зависимость от российской энергии после вторжения Москвы. Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали это", – сказал Джонсон. 

Также политик раскритиковал первоначальную реакцию Италии и тогдашнего премьер-министра страны Марио Драги на угрозу войны, так как они заявили, что не смогут поддержать позицию Запада, учитывая их "огромную зависимость" от российских энергоресурсов. 

Одновременно он подчеркнул, что после 24 февраля позиция Европы быстро изменилась, а Германия, Франция, Италия, другие страны, а также Президент США Джо Байден увидели, что "выбора просто нет", а с российским диктатором Владимиром Путиным не получится договориться.

"Это ключевой момент. С тех пор ЕС блестяще справился в своем противостоянии России. После всех моих тревог я воздаю должное действиям ЕС. Они были объединены. Санкции были жесткими", – резюмировал Джонсон.

Читайте также: Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон  посол Британии 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания Германия война франция италия Борис Джонсон
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