"Очевидный и достойный человек". Джонсон станет президентом группы "Друзья Украины"

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон станет президентом группы "Друзья Украины" в Консервативной партии. Об этом сообщил бывший министр культуры Британии Джон Уиттингдейл, пишет Guardian со ссылкой на PA Media.

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По его словам, Джонсон "во многих отношениях является очевидным и наиболее достойным человеком, чтобы возглавить эту организацию".

"Он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, чтобы так решительно выступать в поддержку украинского народа", — сказал Уиттингдейл.

СПРАВКА. "Консерваторы-друзья Украины" — это группа депутатов британского парламента от Консервативной партии, а также рядовых членов политической силы, которые оказывают помощь Украины в отражении полномасштабной агрессии России.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы ни сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.

Джонсон заявлял, что в жестоком армреслинге с Кремлем украинский народ может победить и победит. С каждым месяцем позиции диктатора Владимира Путина слабеют, а его способность запугивать и шантажировать уменьшается.

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Дмитро Гриниченко

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