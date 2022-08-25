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Отставка Джонсона не изменит политику Британии. Поддержка Украины продолжится — Симмонс

25.08.2022, 11:19
Отставка Джонсона не изменит политику Британии. Поддержка Украины продолжится — Симмонс - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра. Об этом она сообщила в интервью РБК-Украина.

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По ее словам, Джонсон собирался поддерживать Украину, чтобы отбить полномасштабное вторжение России. Она назвала такую политику последовательной и четкой и отметила, что позиция Британии была таковой еще до 24 февраля.

Симмонс сказала, что поддержка Лондона останется сильной вне зависимости от того, кто заменит Бориса Джонсона на должности премьера. В отношении нового правительства, которое сформируется в начале сентября дипломат сказала, что все чиновники и министры будут понимать политику Британии.

"В общем, кто бы не занял эти должности, они будут знать, что часть их работы будет заключаться в дальнейшем развитии дружбы, которую начали их предшественники", — подчеркнула посол. 

СПРАВКА. 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером Британии до осени, когда выберут нового лидера. Глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. 2 августа Трасс получила поддержку бывшей основной соперницы, Пенни Мордаунт. Нового лидера должны избрать 160 000 членов Консервативной партии к 5 сентября. Трасс существенно опережала Риши Сунака – по итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из тех, кто определился с выбором, а Сунака – 34%. 

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Дмитрий Гриниченко
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Великобритания Украина война Борис Джонсон Мелинда Симмонc
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