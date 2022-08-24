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"Украина победит в войне". Джонсон приехал к Зеленскому на День независимости – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 16:43
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - Boris Johnson, Twitter)
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На День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об єтом сообщили оба лидера в соцсетях.

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Зеленский поблагодарил Джонсона за бескомпромиссную поддержку с первых дней российской агрессии и написал, что Украине "повезло иметь такого друга".

"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Вот почему Великобритания будет и впредь поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и победит в этой войне", написал Джонсон.

Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине на 54 млн фунтов стерлингов, в который, в частности, войдут 850 беспилотников-разведчкиов Black Hornet, передает Даунинг-стрит.

На переговорах он обсуждал проблемы Украины в связи с грядущей зимой и заверил: поддержка Британии –  непоколебима от вопросов гуманитарной помощи до поддержки расследования военных преступлений и восстановления экономики.

От Украины на переговорах были глава Генштаба Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак, его зам Андрей Сибига и другие топ-лица. С Джонсоном была, в частности, посол Британии Мелинда Симмонс.

Зеленский наградил Джонсона Орденом Свободы – высшей украинской наградой для иностранцев. Также лидеры в сопровождении военных уже по традиции прогулялись по Крещатику. Это последний визит Джонсона в Украину перед уходом с поста премьера, добавили на Даунинг-стрит.

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Владимир Зеленский киев Борис Джонсон день независимости
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