Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $64 млн

Правительство Великобритании предоставит пакет военной помощи Украине на 54 млн фунтов стерлингов ($63,7 млн). Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В пакет включены 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и малых населенных пунктах. Обучение управлению такими дронами занимает 20 минут.

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Также в пакет вошли барражирующие противотанковые боеприпасы, запрошенные Вооруженными Силами Украины.

Пакет включает оборудование для поиска мин, которое будут использовать для разминирования Черного моря возле украинских берегов. Украинские военные начнут обучаться пользоваться этим оборудованием в водах Великобритании в ближайшие недели.

Всего Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов с момента начала вторжения в феврале.

24 августа Минобороны Норвегии подтвердило передачу Украине микродронов Black Hornet через Великобританию.

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Роман Брыль

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