UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $64 млн

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 17:26
Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $64 млн - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Правительство Великобритании предоставит пакет военной помощи Украине на 54 млн фунтов стерлингов ($63,7 млн). Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.  

В пакет включены 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и малых населенных пунктах. Обучение управлению такими дронами занимает 20 минут. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Также в пакет вошли барражирующие противотанковые боеприпасы, запрошенные Вооруженными Силами Украины. 

Пакет включает оборудование для поиска мин, которое будут использовать для разминирования Черного моря возле украинских берегов. Украинские военные начнут обучаться пользоваться этим оборудованием в водах Великобритании в ближайшие недели. 

Всего Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов с момента начала вторжения в феврале. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь Украине Великобритания Борис Джонсон разминирование пакет помощи Black Hornet
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 