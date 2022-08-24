Подарок от Норвегии и Британии: ВСУ получат партию микродронов Black Hornet

Норвегия и Великобритания совместно покупают норвежские микродроны Black Hornet и дарят их Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

Стороны закупят микродроны на 90 млн норвежских крон (более $9 млн). Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Покупка финансируется британским фондом, в который Норвегия внесла 400 млн норвежских крон.

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Украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими оккупантами, уточняют в министерстве.

Разработанный в Норвегии дрон является лидером в данном сегменте мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Black Hornet прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для боя в городских районах.

Микродрон будет приобретен у компании Teledyne Flir. Закупка, обучение и доставка материалов координируется британскими властями.

"Пожертвование свидетельствует о том, что мы придерживаемся нашего обязательства продолжать поддерживать Украину. До сих пор мы и наши союзники в основном жертвовали (вооружение. – Ред.) из собственных запасов", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бйорн Арильд Грам.

Он добавил, что в скором времени также будет приобретена система борьбы с беспилотниками за 100 млн норвежских средств Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

Это портативная система, которая обеспечивает защиту от беспилотников путем эффективного глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей и артиллерийских позиций.

"Норвегия и Великобритания будут стоять бок о бок с Украиной. Эти передовые беспилотники помогут обеспечить украинским войскам жизненно важное преимущество на поле боя", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Black Hornet весит около 33 г, а его длина – менее 17 см. Дрон оборудован HD-видеокамерами, тепловизором и GPS-датчиком. Весь комплект оборудования упакован в специальный кейс, который помещается в армейский рюкзак.

1 июля Норвегия пообещала выделить один миллиард евро для поддержки Украины.

18 июля Норвегия начала сбор денег на покупку "Байрактара" для Украины.

11 августа Норвегия присоединилась к программе обучения ВСУ в Британии.

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Роман Брыль

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