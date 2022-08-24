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Подарок от Норвегии и Британии: ВСУ получат партию микродронов Black Hornet

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 13:02
Подарок от Норвегии и Британии: ВСУ получат партию микродронов Black Hornet - Фото
Микродрон Black Hornet (Фото: пресс-служба Минобороны Норвегии)

Норвегия и Великобритания совместно покупают норвежские микродроны Black Hornet и дарят их Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии.    

Стороны закупят микродроны на 90 млн норвежских крон (более $9 млн). Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Покупка финансируется британским фондом, в который Норвегия внесла 400 млн норвежских крон. 

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Украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими оккупантами, уточняют в министерстве.  

Разработанный в Норвегии дрон является лидером в данном сегменте мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Black Hornet прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для боя в городских районах. 

Микродрон будет приобретен у компании Teledyne Flir. Закупка, обучение и доставка материалов координируется британскими властями. 

"Пожертвование свидетельствует о том, что мы придерживаемся нашего обязательства продолжать поддерживать Украину. До сих пор мы и наши союзники в основном жертвовали (вооружение. – Ред.) из собственных запасов", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бйорн Арильд Грам. 

Он добавил, что в скором времени также будет приобретена система борьбы с беспилотниками за 100 млн норвежских средств Nightfighter от британской SteelRock Technologies.  

Это портативная система, которая обеспечивает защиту от беспилотников путем эффективного глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей и артиллерийских позиций. 

"Норвегия и Великобритания будут стоять бок о бок с Украиной. Эти передовые беспилотники помогут обеспечить украинским войскам жизненно важное преимущество на поле боя", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Black Hornet  весит около 33 г, а его длина – менее 17 см. Дрон оборудован HD-видеокамерами, тепловизором и GPS-датчиком. Весь комплект оборудования упакован в специальный кейс, который помещается в армейский рюкзак. 

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Роман Брыль
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