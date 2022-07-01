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Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи

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01.07.2022, 20:00
Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи - Фото
Йонас Гар Стере (скриншот с видео)

Норвегия пообещала выделить один миллиард евро для поддержки Украины. Об этом на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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"Я приехал в Киев, чтобы заявить о поддержке Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере одного миллиарда евро на период до конца этого года и на 2023 год для помощи людям, которые в этом нуждаются, для поддержки восстановления Украины и поддержки, собственно, Украины", – сказал премьер.

Он отметил, что война России против Украины является нарушением международного права.

"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", – сказал Стере.

  • Йонас Гар Стере пообещал донести норвежским газодобывающим компаниям запрос Украины на дополнительные поставки газа. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский норвегия Йонас Гар Стёре
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