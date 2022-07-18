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Норвегия начала сбор денег на покупку "Байрактара" для Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 20:47
Норвегия начала сбор денег на покупку
Bayraktar (Фото: ЕРА)

Норвежский адвокат Бенгт Эрик Уолдоу запустил национальную кампанию по сбору средств на Bayraktar TB2 для Украины. Объявление о кампании размещено на норвежской краудфандинговой платформе Spleis. 

Адвокат стремится собрать $5,5 млн на беспилотник. На данный момент сделано уже около 400 пожертвований на сумму $13 600. 

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"Дадим Bayraktar от норвежцев украинскому народу – проявите солидарность в борьбе Украины против Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собирает на три Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Норвегия должна сделать то же самое. И мы должны победить в этом шведов!", – написал Бенгт Эрик Уолдоу. 

Донаты принимаются от 10 норвежских крон (около $1).   

Первой тысяче доноров предоставляется право голосовать за имя "Байрактара" для Украины. 

Если норвежцам не удастся за 80 дней собрать необходимую сумму, деньги передадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии. 

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Роман Брыль
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Bayraktar норвегия помощь Украине краудфандинг донаты
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