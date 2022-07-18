Норвегия начала сбор денег на покупку "Байрактара" для Украины
Норвежский адвокат Бенгт Эрик Уолдоу запустил национальную кампанию по сбору средств на Bayraktar TB2 для Украины. Объявление о кампании размещено на норвежской краудфандинговой платформе Spleis.
Адвокат стремится собрать $5,5 млн на беспилотник. На данный момент сделано уже около 400 пожертвований на сумму $13 600.
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"Дадим Bayraktar от норвежцев украинскому народу – проявите солидарность в борьбе Украины против Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собирает на три Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Норвегия должна сделать то же самое. И мы должны победить в этом шведов!", – написал Бенгт Эрик Уолдоу.
Донаты принимаются от 10 норвежских крон (около $1).
Первой тысяче доноров предоставляется право голосовать за имя "Байрактара" для Украины.
Если норвежцам не удастся за 80 дней собрать необходимую сумму, деньги передадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии.
- 27 июня Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкий производитель отдал их бесплатно.
- В Польше по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского также "краудфандят" на Bayraktar для ВСУ.
- 7 июля Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, отправили в Украину. Его провожали тысячи литовцев.
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