Норвегия начала сбор денег на покупку "Байрактара" для Украины

Норвежский адвокат Бенгт Эрик Уолдоу запустил национальную кампанию по сбору средств на Bayraktar TB2 для Украины. Объявление о кампании размещено на норвежской краудфандинговой платформе Spleis.

Адвокат стремится собрать $5,5 млн на беспилотник. На данный момент сделано уже около 400 пожертвований на сумму $13 600.

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"Дадим Bayraktar от норвежцев украинскому народу – проявите солидарность в борьбе Украины против Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собирает на три Bayraktar, а Украина собрала на три Bayraktar за несколько дней. Норвегия должна сделать то же самое. И мы должны победить в этом шведов!", – написал Бенгт Эрик Уолдоу.

Донаты принимаются от 10 норвежских крон (около $1).

Первой тысяче доноров предоставляется право голосовать за имя "Байрактара" для Украины.

Если норвежцам не удастся за 80 дней собрать необходимую сумму, деньги передадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии.

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Роман Брыль

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