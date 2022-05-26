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"Литва и Украина вместе достанут мечи". Литовцы собирают деньги на Bayraktar для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 01:14
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрмияИнформ)

В Литве начали сбор денег, чтобы купить беспилотник Bayraktar и передать его Вооруженным Силам Украины. Краудфандинговую кампанию по сбору средств на приобретение военного беспилотника Bayraktar TB2 объявил популярный литовский журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас.

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"Министерства обороны Литвы и Турции дали зеленый свет, производитель сказал да. И сейчас в моей голове звучит одно слово – Bayraktar", – написал журналист, приглашая своих подписчиков сделать пожертвования.

Laisvės TV внесет 62 000 евро, которые остались от предыдущих кампаний поддержки Украины, сообщил Тапинас.

В Литве живет менее 3 миллионов человек, Bayraktar стоит 5 млн евро. Цель кампании – собрать нужную сумму за три недели. За восемь часов литовцы собрали больше миллиона.

По состоянию на 22:30 на счету было уже 1 147 253 евро.

"Пусть наш Байрактар ​​поднимется над непобедимой Украиной. Пусть это будет час, когда Литва и Украина вместе достанут мечи. Время гнева! Время мести! Время красного рассвета!", – написал Тапинас.

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Наталия Медведева
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Bayraktar литва военная помощь
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