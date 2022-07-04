UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Народный" Bayraktar для ВСУ уже в Литве. В Польше тоже собирают на дрон

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 16:23
БПЛА Bayraktar (Фото: EPA)

Ударный дрон Bayraktar TB2, на который литовский народ собрал около 6 млн евро, уже находится в этой стране и вскоре будет передан Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщил в Twittеr министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он уточнил, что БПЛА, который назвали "Vanagas", прибыл в Литву "со всеми купленными боеприпасами". 6 июля на авиабазе "Шяуляй" будет его краткая презентация.

Из собранных литовцами денег на сумму в 1,5 млн евро закупили боеприпасы (сам дрон подарила компания-производитель), еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины.

Тем временем в Польше по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского также "краудфандят" на Bayraktar для ВСУ.

"Литовцы собрали мгновенно... Теперь наша очередь. Помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примите участие в этой борьбе. Давайте приобретем польский "байрактар". Нужна большая сумма, но сбор средств проходит отлично. Если мы соберем меньше, все перечислим для ВСУ через Нацбанк Украины. Так же поступим с разницей средств, если соберем больше", – пишет он.

За несколько дней польский народ собрал свыше 5,3 млн злотых, что эквивалентно примерно $1,2 млн.

Читайте также: "Ничего нет у нас, мы лохи". Оккупанты жалуются, что у России нет Bayraktar: аудиоперехват 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Bayraktar война польша литва поддержка ударный дрон беспилотник военная помощь благотворительность краудфандинг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 