"Народный" Bayraktar для ВСУ уже в Литве. В Польше тоже собирают на дрон

Ударный дрон Bayraktar TB2, на который литовский народ собрал около 6 млн евро, уже находится в этой стране и вскоре будет передан Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщил в Twittеr министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Он уточнил, что БПЛА, который назвали "Vanagas", прибыл в Литву "со всеми купленными боеприпасами". 6 июля на авиабазе "Шяуляй" будет его краткая презентация.

Из собранных литовцами денег на сумму в 1,5 млн евро закупили боеприпасы (сам дрон подарила компания-производитель), еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины.

Тем временем в Польше по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского также "краудфандят" на Bayraktar для ВСУ.

"Литовцы собрали мгновенно... Теперь наша очередь. Помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примите участие в этой борьбе. Давайте приобретем польский "байрактар". Нужна большая сумма, но сбор средств проходит отлично. Если мы соберем меньше, все перечислим для ВСУ через Нацбанк Украины. Так же поступим с разницей средств, если соберем больше", – пишет он.

За несколько дней польский народ собрал свыше 5,3 млн злотых, что эквивалентно примерно $1,2 млн.

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Евгений Пилипенко

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