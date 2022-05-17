Российские оккупанты завидуют Вооруженным силам Украины, которые оперируют турецкими ударными дронами Bayraktar TB2, и жалуются, что у них ничего такого нет для ведения захватнической войны. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора захватчиков, запись которого выложили в СБУ.

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"Нам бы беспилотники е**чие, как у них "Байрактар", была бы тема вообще о**енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе**ли нас", – жалуется приятелю контрактник ВС РФ, который находится под Запорожьем.

Ему отвечают: а как же "у нас" с подобным вооружением?

"Ни**я ниче нет у нас, ха-ха-ха, вы лохи е**ные! Мы ж, это, "великая Россия", держава, бл**ь", – горько иронизирует в ответ оккупант.

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По его словам, гражданские коптеры с планшетами они просят у родственников и спонсоров ("фермера скидываются"), причем с тепловизорными камерами, и сетуют, что "сейчас зеленка пошла – х** че увидишь" с простой камеры.

"С*ка, сами замутили эту "спецоперацию"... Школьники собирают и присылают нам гуманитарку! Россия е**чая, в натуре е**нутая политика", – повторяет российский военный.

Он упомянул, что читал новости, где "поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это ж**а".

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Евгений Пилипенко

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